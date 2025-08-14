13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比463ドル66セント高の4万4922ドル27セントで取引を終えた。12日に発表されたアメリカの7月の消費者物価指数（CPI）がおおむね市場予想通りだったため、連邦準備制度理事会（FRB）が9月に利下げに踏み切るとの見方が強まり、幅広い銘柄で買い注文が優勢だった。ハイテク株主体のナスダック総合指数も続伸し、31.24ポイント高の2万1713.14と連日で最高値を更新した。