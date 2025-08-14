今日14日の近畿地方は、最高気温35℃以上の地点が増え、大阪や京都では8日ぶりに猛暑日となる可能性があります。また、気温が上がる午後は所々でにわか雨があり、局地的にカミナリを伴って激しく降るでしょう。熱中症に警戒し、落雷や突風、急な激しい雨にご注意ください。午後は北の空模様の変化に注意猛暑日エリアが拡大今日14日は、夏の高気圧の勢力が強まる見込みです。近畿地方では午前中を中心に広く晴れて、強い日差しが