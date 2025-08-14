空港のラウンジでコーヒーを飲むとき、ビーチサイドのホテルにチェックインしたときなどによく見かける「無料Wi-Fi」の文字。誰でも接続できる便利なサービスではありますが、「本当に安全なのだろうか？」と思ったことはないでしょうか。公共Wi-Fiは、ローミング料金を避けたい旅行者や、外出先で地図を確認したい旅行者にとって便利ですが、これらのネットワークには、個人情報の盗難、金銭的損失、マルウェア感染につながる