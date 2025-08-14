韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が２３日、日本で石破茂首相と首脳会談を行う。韓国大統領室の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は１３日のブリーフィングで、李大統領が２３日に韓日首脳会談を行うなど、２日間日本を訪問すると明らかにした。その直後、米国へ向かい、２５日（現地時間）にワシントンＤ．Ｃ．のホワイトハウスでドナルド・トランプ大統領と首脳会談およびビジネスランチを共にする。就任後、韓米首脳会