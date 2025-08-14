トランプ大統領は、米ロ首脳会談が順調に進めば、ゼレンスキー大統領を交えた3者会談を直ちに調整する考えを示しました。【映像】トランプ氏のコメント「1回目がうまくいけば、すぐに2回目の会談を開く。プーチン大統領と、ゼレンスキー大統領と、私の3人で会談するつもりだ」（トランプ大統領）トランプ氏は、プーチン氏との会談が順調に進めば、ゼレンスキー氏を交えた3者による会談を直ちに調整したい考えを示しました。2回