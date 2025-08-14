事情はさまざまだが…「明確な理由」で使ってない人もいまや格安レンタカーや旧車にいたるまで、ほとんどのクルマに装着されているETC（Electronic Toll Collection System：電子料金収受システム）。しかし、ときどきETC用のゲートではなく、一般用のゲートを利用しているクルマを見かけます。【画像】「えっ…」 これが料金所「ETCゲート突破」の瞬間です！ 画像で見る（40枚）どのような事情があるのでしょうか。一般レー