ビーチバレーの“のあまゆコンビ”衣笠乃愛（24）＆菊地真結（24）が、8月4日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 約1年ぶりの同誌への登場。2人はSNSにオフショットも掲載した。 ビーチバレーでは着ることがないワンピースタイプの水着姿も。衣笠は「着たことないタイプの衣装もあって新鮮です誌面には載ってない素敵なお写真たくさん撮っていただいたのでぜひ」