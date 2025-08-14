アメリカとロシアの首脳会談を前に、ウクライナを含むヨーロッパの首脳らとトランプ大統領が協議し、ウクライナの領土の保全などについて意見を交わしました。【映像】ウクライナと欧米首脳が会合 「領土交換も議題に」ヨーロッパの首脳や、ウクライナのゼレンスキー大統領、アメリカのトランプ大統領らは13日、オンライン会合を行いました。停戦交渉をめぐり、トランプ大統領が示唆している、「ウクライナとロシアの領土の