ポルトガルのサッカー選手クリスティアーノ・ロナウド（40）が、長年のパートナーであるジョルジーナ・ロドリゲス（31）と婚約した。ジョルジーナは、大きなダイヤモンドとみられる婚約指輪をはめた手を、ロナウドの手に重ねた写真をインスタグラムに投稿し、婚約を発表。「イエス。この人生でも、そして私のすべての人生でも」とキャプションを添えている。 【写真】でかっ！婚約指輪がす