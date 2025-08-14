声を大にして、何度でも叫びたい。最近の冷凍グルメ、ウマすぎんだろーーー!!!! と。しかもただウマいだけじゃなく、最近は栄養まで計算されているんだから付け入る隙がない。前回、日清食品の「完全メシ 四川風麻婆丼」と、ナッシュの「たっぷり挽肉の麻婆茄子」を食べ比べてみたが、想像以上のハイレベルな戦いに舌を巻きつつ舌鼓を打ち、最終的には勝敗をつけることもままならなかった。というわけで第2弾、今回は“牛肉メニュ