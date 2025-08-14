エアソウルは、ソウル・仁川国際空港の発着ターミナルを9月9日から移転する。現在は第1ターミナルを発着しているものの、同日からは第2ターミナルを発着する。すでにアシアナ航空傘下のエアプサンは、7月29日に発着ターミナルを第2ターミナルに移転している。