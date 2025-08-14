1453年、東ローマの帝都にして難攻不落のコンスタンティノープルを陥落させたことで「征服王」の異名を取ったオスマン帝国のメフメト二世。実は彼は、キリスト教の文化的雰囲気のなかで生まれ育ち、自らも筆を持ち、絵画を残していた。イスラム世界の大帝国の皇帝として君臨しながら、ギリシアの古典文学に親しみ、キリスト教美術も楽しんでいた彼はどのような人物だったのか？東西文明の境で花開いていた独自の文化の世界に迫る。