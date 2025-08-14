日本テレビ「世界の果てまでイッテＱ」に出川ガールズの一員として出演する女優・箭内夢菜が１１日付で自身のＳＮＳを更新。新たな家族を迎えたことを報告した。「皆さんにお知らせです実は２ヶ月ほど前なのですが、箭内家に猫ちゃんをお迎えしました」と書き出し投稿。「父が職場で保護してきた猫ちゃんで、まだ産まれたてで本当に小さい赤ちゃんだったので命だけは助けなきゃと一時的に保護をしておりましたが、たくさん