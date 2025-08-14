大ケガをして見つけた「人生の夢」私には夢があるんです。それは、必要な荷物をスーツケースひとつに詰め込んで、世界中を旅すること。そのために、いま身の回りのモノをいろいろ捨てています。いわゆる断捨離ですね。これが私の「終活」です。実は昨年、大ケガをしたんです。愛犬の散歩をしていると、犬に引っ張られてコケちゃって、骨折しました。それも、右手首の下から骨が出る、いわゆる開放骨折。頭からも血が出ていて、MRI