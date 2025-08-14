ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが８日付で自身のインスタグラムを更新。見事なスケッチを披露した。「幼い頃、目の前にあるものを鉛筆だけでどう表現するかを、親父とスケッチ勝負してたのを思い出した。１０分間だけでムキになれる楽しみ。描く前に、どの角度から、どう捉えるか…そこから勝負は始まってた。遊びでやってくれてたけど、自分の未来を描くために、本質的で本能的なイメージの持ち方を教えてくれた