ドクター・中松Dr. NAKAMATS（97歳）本名は中松義郎。'28年、東京都生まれ。東京大学卒業。発明家、国際創造学者。発明件数は3000件を超え、世界1位。著書に『百歳脳』など食事は一日1回、睡眠時間は4時間私は97歳を超え、100歳に片足を突っ込んでいます。それでも「年を取ったな」という消極的な思いはよぎりません。死に怯えるのではなく、「100歳の先」を見据えることが、私の脳と身体を生き生きさせているんです。もちろん