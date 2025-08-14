１４日午前４時１３分ごろ、茨城県で震度４、栃木、群馬、千葉、福島各県で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖。震源の深さは約５０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・１と推定される。東京都と神奈川、埼玉、長野、新潟、宮城各県は震度２。神奈川県内は横浜市港北区で震度２を観測し、川崎市や相模原市、平塚市などで震度１となった。