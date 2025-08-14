全土の問題が、なぜ地域に押し付けられるんだ！住民はそう怒りを露にした。原発停止を決めたドイツで起きた、「核のゴミ」問題を追う。最終処分場になった村ドイツの首都ベルリンから高速道路「アウトバーン」を西へ向けて約3時間。色鮮やかな菜の花が咲き誇る田園地帯を走り抜けると、小高い丘が見えてきた。ここはドイツ北西部にあるニーダーザクセン州の東端に位置する人口1200人ほどの小さな村・レムリンゲンだ。村内にある