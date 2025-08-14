北極圏ワールドアーカイブ（AWA）があるスバールバル諸島=AWA提供 大切な記憶や記録をどうしたら未来に残すことができるのか。より多く、よりリアルに記憶を伝えようと、記録をめぐる技術は変化を続けてきました。膨大なデータを小さな媒体に残せるようにもなった一方で、その寿命は思いのほか短く、定期的なメンテナンスが欠かせません。そんな中、北極圏の地下では、大切な記録を「2000年先へ残す」とする取り組みも