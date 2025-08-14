異常気象や温暖化のせいなのか、このところ症状を訴える人が増えている寒暖差アレルギー。仕組みを正しく理解して、有効な対策を取ろう。「なんだかだるい」原因は温度差だった「アレルギー」というと、まず花粉症や食物アレルギーが思い浮かぶでしょうが、「寒暖差」でもアレルギーのような症状が出ることはご存じでしょうか。「寒暖差アレルギー」の特徴的な症状は、「なんだかだるい」です。夏の暑さが特に厳しい昨今では、その