この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、羽屋@漫画描き(@kito_masa)さんの投稿したエピソードです。子どもたちと接していると、予想もしないことで笑わされることもありますよね。羽屋さんは「ママ…ありがとう…僕こういうのが食べたかったんだ…！」と、3歳息子がウルウルしながらあるものを食べていると投稿。切ない育児あるあるに共感の声が寄せられました。 「ママのごはん、大好き