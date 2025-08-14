気になるあの子に送ったLINE。一生懸命文章を考えて、勇気を出して送信したのに、なかなか返事がこない…。そんな経験のある男性は少なくないと思います。女の子が男性からのLINEにリアクションしないとき、そこにはどんな事情が隠されているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女の子たちに、LINEの返信をしない理由について意見を聞いてみました。【１】恋愛対象じゃないことに気づいてほしいから「うかつに返