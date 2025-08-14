関東は日ごとに気温が高くなる傾向で、20日(水)をピークに最高気温35℃以上の猛暑日地点が続出。お盆休み明けは熱中症になりやすい時期と言われています。暑さを避けて、こまめな水分補給を心がけてください。17日から内陸を中心に猛暑が続く関東はムシムシした暑さが続いています。ただ、8月8日(金)に東京都心など、広く最高気温35℃以上の猛暑日となって以来、猛暑日を観測した所はありません。今日14日(木)も湿った空気が流れ込