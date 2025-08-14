2025年8月15日。日本の無条件降伏から80年たつ今もなお、世界では戦争が起きている。第二次世界大戦のリアルを体験した方々は、誰でもいずれ天国に旅立ってしまう。だからこそ、戦争の実態を語り継ぐ必要がある。福岡に生まれ育ったジャーナリストの島沢優子さんが伝える、島沢さんととても近い関係にある男性たちのメッセージとは。「高校の先輩」に邂逅戦後80年の節目に、私にとって貴重な邂逅があった。長崎での被爆体験を記し