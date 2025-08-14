15日に予定されるアメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領との首脳会談を前に、ロシア軍がウクライナ東部で攻勢を強めています。今後の交渉で優位に立つことを狙った動きとみられます。ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州の要衝ポクロウシクに近いドブロピリャ方面で、ここ数日間に最大10キロ進軍したとされ、攻勢を強めています。アメリカのシンクタンク「戦争研究所」は、15日に予定される米ロ首脳会談を前にロシア軍