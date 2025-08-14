バストラインは自分らしさを表現する大切なパーツ。だからこそ、心地よさと美しさの両方をかなえたい女性にとって、「ノンワイヤー＝頼りない」は過去の話です。補整下着ブランド＜ブラデリスニューヨーク＞から、特許技術を搭載した新作「LiftMeUpブラ」が誕生。軽やかさと補整力を両立したこの一枚が、毎日のインナー選びに革命をもたらしてくれそう♡ 特許技術でバストを立体的にメイク