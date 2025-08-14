岡山県内の歯科医師やボイスクリエーターらが、子どもの口と体の健康を育むオリジナル体操を作った。四股踏みなど相撲の動作を取り入れ、コミカルなロック調の音楽とともに楽しく体を動かす。歯科医師らは「子どもだけでなく、どの世代でも楽しめる体操。健康維持に役立ててほしい」と普及に努めている。【動画】どすこい体操MVDOSUCOI HEALTH EXERCISES名称は「どすこい体操」（約4分）。1番から3番まであり、1番は腰を左右