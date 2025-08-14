帰省先や旅行先で、水辺でのレジャーを楽しむ人も増えるこの時期、毎年のように報道されるのが水の事故だ。警察庁の資料によれば、昨年の水難事故は過去10年間で最多となり、事故防止に向けた安全対策が万全とは言えない状況にある。中でも依然として普及しない「ライフジャケット」が抱える課題と今後の展望について、マリンスポーツ財団に話を聞いた。 【画像あり】マリンスポーツ財団が推進する「ライ