フジテレビは、戦後80年の節目となる終戦の日の15日に、東京・日本武道館で行われる「全国戦没者追悼式」を『戦後80年いま、平和ですか 報道特番 全国戦没者追悼式』(11:50〜12:10)で中継する。同式典を特番編成で中継するのは、開局以来初めて。フジテレビ本社＝東京・台場○生バラエティ『ぽかぽか』繰り下げ特番編成「全国戦没者追悼式」は例年、NHKで中継されているが、「戦後80年の重要な節目につき国民的関心事」(フジテレビ