お笑いコンビ・トータルテンボスの大村朋宏が8日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。子供のときの不思議な出来事を明かした。トータルテンボス・大村朋宏○学校帰りの公園で見かけた“見知らぬ少年”小学生時代を振り返り、「仲良し3人組で、学校帰りに公園でよく遊んでた」と話した大村。友人たちとサッカーとしていると、ベンチに見知らぬ少年が座っていたそうで、「その公園で遊ぶってことは、俺