AIの最新技術と人の手によってカラー化した戦前～戦後の写真を約350点収録した『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』（光文社新書）。2020年7月に出版され、発行部数7万部を記録し好評を博している。当時の写真をカラー化することの意義、書籍化への想いを、担当編集者・高橋恒星さんに聞いた。 【画像】広島に落とされた原子爆弾、立ち昇るきのこ雲 本書出版までの道のりを、実際に掲載され