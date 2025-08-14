甲子園名門校の歴代ベストナイン〜花巻東編８月５日から始まった第107回全国高等学校野球選手権大会。今年も49の代表校が顔を揃え、連日、熱い戦いを繰り広げている。そのなかから、これまで甲子園で数々の名勝負を繰り広げ、多くの名プレーヤーを輩出した名門校の「歴代ベストナイン」を、40年以上にわたり現場取材を続ける戸田道男氏に選出してもらった。甲子園優勝経験こそないが、菊池雄星、大谷翔平といった今をときめく