●ドライフラワーの講師も経験「今やったら一強になれると思って(笑)」 「まだパラパラやってんの?」20年以上、パラパラを続けていると、こんなふうに言われたこともあった。それでも、パラパラを踊り続け、朝ドラ『おむすび』出演も果たした。現在は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のライバーとしても活躍するパラパラダンサー・サキが語る、パラパラの魅力とは。(全3回の3回目)サキ○ドライフラワーの生徒たちと一緒にラ