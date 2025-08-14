州兵の車両のそばを自転車で走り抜ける観光客。ワシントン記念塔の近くの光景＝１２日/Jonathan Ernst/Reuters（ＣＮＮ）米首都ワシントンへの州兵の配備が１３日夜から強化される。ホワイトハウス関係者が明らかにした。この関係者によると、「かなりの数」の州兵が配備されることが予想され、現在の夜間のみの配置から２４時間体制になるという。ワシントンでは装甲兵員輸送車５台がワシントン記念塔の近くに駐留するなど、１２