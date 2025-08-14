◇プロ野球セ・リーグ 中日4-3巨人(13日、東京ドーム)巨人に逆転勝ちでカード勝ち越しを決めた中日の井上一樹監督が試合後、選手をたたえました。中日の先発は柳裕也投手。初回に3点を奪われますが、2回からは2安打無失点の好投を見せ今季2勝目（2敗）をあげました。この投球に井上監督は、「初回はポンポンポンといかれたので、これアウト取れるかな？と思いましたけど、そのあとよく粘ってくれました」と試合を作った投球を評価