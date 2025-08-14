第5子女児を出産した元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にVTR出演。第5子の名前で悩んでいると明かした。辻は自身のYouTubeチャンネルの一部を紹介する形で登場。「何個か候補はあるんだけど。でも顔を見て決めようかな思ってるし。私とたぁくん（夫の杉浦太陽）がちょっとキラキラネーム寄りにいっちゃってて」と打ち明けた。杉浦夫妻はキラキラネームを提案したと