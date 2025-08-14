欧州サッカーの５大リーグでスペイン、イングランド、フランスが１５日（日本時間１６日）に開幕する。来年６月開幕の北中米Ｗ杯を控える２５―２６年シーズン。スペイン１部でＲソシエダードのＭＦ久保建英（２４）は得点力アップを期し、英プレミアではブライトンＭＦ三笘薫（２８）が進化を目指す。現地で取材する豊福晋（スペイン）、森昌利両通信員（イングランド）が日本代表キーマンたちの今季を「占う」。ドイツは２２日