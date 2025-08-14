佐賀県を走る路線バスに、バスの運転を疑似体験できる「特別席」が設けられました。体験を通して、運転士の仕事に興味を持ってもらおうという狙いです。 ■白野寛太記者「こちら、路線バスの座席ですが、前方にはリアルな運転席が再現されています。」本物の運転席の真後ろに設けられた、もう一つの運転席。佐賀県の祐徳自動車が、路線バスに導入した「リアル運転体験席」です。モニターに映るのは、運転席の前方に付けら