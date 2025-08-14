本日8月14日（木）の『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』は、松村沙友理をゲストに迎えて「防犯カメラがとらえた決定的瞬間スペシャル」と題した2時間スペシャルが放送される。【映像】バイきんぐ小峠、『映画クレヨンしんちゃん』最新作の舞台インドへ！しんちゃんは現地で知名度バツグン今回は、防犯カメラを駆使して捜査を行う「フランス警察密着スクープ映像」を大特集する。世界的なリゾート地として知られる、フランス南部の街