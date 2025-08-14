「ドラゴンボールのテーマパークは作るべきではない！」――『週刊少年ジャンプ』伝説の編集長・鳥嶋和彦さんが吠えた。背景にあるのは、「ジャンプ作品は日本の子どもが育てた」という考えだ。読者を置き去りにしたビジネスの行方、原作を軽視する映像化の問題、そして出版社の責任とは。（ライター池田鉄平、ダイヤモンド・ライフ編集部）ドラゴンボールのテーマパーク作るべきじゃない！――中東サウジアラビアの政府系会社と