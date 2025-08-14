「日本での出来事はすべて神のお導き」「いまの私があるのは、日本のおかげ。おカネだけじゃない、人生の財産の多くを日本からもらったんだ。あれから30年経つが、いまもＪリーグ草創期に関われたことを誇りに思っている」待ち合わせ場所のホテルで顔を合わすなり、アルシンド・サルトーリ（57）は甲高いポルトガル語でそう言い、「今日は何でも聞いてくれ！」と続けた。1993年のＪリーグ開幕元年から鹿島アントラーズでプレー。底