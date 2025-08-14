嵐の二宮和也（42）が13日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。VTRで人気俳優の登場に驚く場面があった。今回は人気企画「何が一番早いか検証」と「町中華でアルバイト」が放送された。「町中華でアルバイト」では人気店でのチャーハン作りに挑む。その企画に出演したのが俳優・玉木宏。VTRに登場すると、二宮は思わず「えっ!?」とびっくり。玉木の経歴が紹介された後、「こんなこと言うのもなんだけど…出な