メディアに向かってくる勢いで「何撮ってんだ！」８月８日、東京・杉並区の警視庁荻窪警察署から署員に付き添われ出てきた男は、一斉にフラッシュを浴びた瞬間、取材カメラを睨みつけ、悪態をついた。男は東京都杉並区の職業不詳、落合弘範容疑者（56）。知人である50代男性の背中を包丁で刺すなどして、ケガを負わせた殺人未遂容疑で逮捕された。「落合容疑者は、７月26日に杉並区にある知人のアパートで、複数人で酒を飲んでいま