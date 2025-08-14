ロゴスの「LOGOSスタンダードトートクーラーM」夏場のキャンプやスポーツ観戦で役に立つのが、飲み物や食材を冷やして保管できるクーラーバッグだ。近年の猛暑に対応し、断熱材に改良を加えた保冷力の高い商品がトレンドに。持ち運びしやすいよう軽量化も進んだ。普段の買い物で使う人も増えつつあり、客層の幅が広がっている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）ホームセンター大手コメリの「ナチュラルシーズンタフクーラー