●久しぶりの青空。午後は大気不安定で、局地的に激しい雷雨となるおそれも●熱中症警戒アラート発表中。直射日光に気を付けて、しっかりと熱中症予防を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜、日本海付近のまとまった雲が徐々に北日本方面へと進みました。一方、この時間にかけて、西日本にはほとんど雲のない晴れのエリアが広がってきています。 県内はきょう14日(木)の夜にかけて、高気圧にしっかりと覆われますが、力強い日ざ