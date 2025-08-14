12日、米ワシントンに展開する州兵（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、犯罪対策を名目に首都ワシントンの警察を連邦政府の指揮下に置いた措置について、当初の30日間の期限を「長期間延長」するよう連邦議会に要請する考えを明らかにした。野党民主党の地盤ワシントンで、共和党のトランプ政権の支配力を強める姿勢を鮮明にした。トランプ氏は記者団に対し、治安改善には「30日間では不十分だ」と指