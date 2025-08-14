タレントの若槻千夏（41）が13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。声についてのコンプレックスを明かした。この日のテーマは「コンプレックス告白SP」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から、声に関してのコンプレックスある人？と聞かれ、若槻は「声がデカすぎる」と語った。共演者の納得の声に「これは、仕事だと全然いいんですけど、プライベートも調整できないんですよ。私の声って。