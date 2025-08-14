茨城県内で、大麻の所持や使用で摘発される高校生が増えている。県警によると、過去５年は年間１〜４人だったが、今年は明らかになっている事件だけで、すでにこれまでを上回る５人になった。大麻は、違法薬物使用の入り口となる「ゲートウェー・ドラッグ」とも呼ばれており、県警は警戒を強めている。県警によると、今年７月末までに大麻の所持容疑などで４人の高校生を摘発。８月に入ってから、ひたちなか市の高校２年の男子