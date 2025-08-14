15日に予定されている米ロ首脳会談を前に、ウクライナの支援に関する有志連合の首脳会合が開かれ、ロシアが停戦に応じない場合は制裁を強化する必要があることを確認しました。イギリス・フランス・ドイツが共同議長を務めた会合は13日、オンラインで行われ、ウクライナのゼレンスキー大統領のほか石破総理やアメリカのバンス副大統領らも出席しました。共同議長は、声明で「戦闘が止まらないかぎり意味のある交渉はできない」と指