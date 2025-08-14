「顔面動静脈奇形」という難病のため、うまれつき鼻と上口唇が変形している河除静香さん。鼻の奥に血管の塊ができるため、幼少期から、何十回と顔の手術を繰り返してきました。見た目を理由にしたいじめは、保育園のころから中学卒業まで続いたと言います。（全3回中の1回） 【写真】生まれつき難病を抱え、いじめも受けてきた幼少期の河除さん（全16枚） 生後3か月から40回以上の手術 生後100日のときに祖母と